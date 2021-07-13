Труп мужчины нашли у детского сада в седьмом микрорайоне Лянторы

Лянтора, 13 июля. Следователи начали проверку по факту обнаружения трупа мужчины у здания детского сада в одном из микрорайонов города Лянтора.

Как сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре, тело обнаружили на пролете ограждения детсада в седьмом микрорайоне Лянторы. Погибшим оказался 35-летний местный житель.

В ведомстве отметили, что причиной смерти, предположительно, является суицид. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства трагедии и выяснить, что именно подтолкнуло мужчину на такой шаг.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявил старший помощник главы СУ СК России по Хмао-Югре Денис Волощенко.

Ранее РИАМО сообщало о завершении церемонии прощания с главой подмосковного округа Коломна Денисом Лебедевым. Тело 46-летнего чиновника нашли 2 июля в его квартире в Коломне.