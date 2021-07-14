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Нефиг покупать яхты и самок: депутат Милонов призвал бизнесменов развивать Родину
Общество
Нефиг покупать яхты и самок: депутат Милонов призвал бизнесменов развивать Родину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Прежде чем покорять Марс, России нужно наладить производство собственных высокотехнологичных автомобилей. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник прокомментировал новость о том, что американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий с аплодисментами под постом руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина в социальной сети Twitter. В публикации глава госкорпорации выразил надежду, что российские миллиардеры когда-нибудь начнут тратить деньги и на освоение космоса.

«Мне бы очень хотелось верить в то, что Илон Маск выражает солидарность со всеми сподвижниками в освоении космоса. Может быть, зная истории про многих русских богатых людей, он поддерживает идею, что они должны помогать Отечеству. Нефиг покупать яхты за границей с длинноногими самками из модельных агентств, надо вкладываться в развитие собственной страны», — сказал депутат.

Виталий Милонов также обратил внимание на одну немаловажную, на его взгляд, деталь.

«Если посмотреть, как это происходит, например, в Америке, то там космические технологии развивают параллельно несколько корпораций. Не только NASA занимается этим направлением. Однако, мне кажется, сейчас Рогозину необходимо показать эффективность Роскосмоса», — отметил собеседник ФАН.

Не фиг покупать яхты и самок!: депутат Милонов призвал бизнесменов развивать Родину
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В завершение он добавил, что, по его мнению, у отечественной науки, помимо покорения космоса, есть чем заняться и на Земле.

«Я бы хотел, чтобы мы перед полетами на Марс начали ездить на собственных высокотехнологичных автомобилях. Нас Китай обогнал в два счета. Сейчас мы, по сути, стали отраслевым придатком больших корпораций. Думаю, что с помощью частных инвесторов нужно наладить собственное производство электромобилей. Что касается космоса, я, как любой русский человек, искренне верю, что мы снова будем первыми», — подытожил депутат.

Ранее Виталий Милонов поддержал идею увеличения отпуска для некурящих россиян. Письмо с таким предложением член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя премьер-министра России Михаила Мишустина.

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