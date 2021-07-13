Социальный психолог объяснила безумие британских болельщиков Евро-2020

Главный спортивный праздник этого лета — Евро–2020 — был полон ярких моментов, однако закончился на печальной ноте. Британские болельщики, чья сборная упустила победу в финале, превратили улицы Лондона в настоящее поле боя, устроив там ожесточенные массовые беспорядки.

Чем так примечателен футбол, раз его фанаты раз за разом сталкиваются лбами? И почему вообще спорт рождает в людях подобные эмоции? За ответами на эти вопросы ФАН обратился к психологу, доценту кафедры социальной психологии СПбГУ Татьяне Яничевой.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

По словам специалиста, любое фанатство играет важную роль в жизни человека, ведь удовлетворяет свойственную каждому потребность быть частью чего-то большого и единого. Приходя на стадион, зритель буквально идентифицирует себя с игроками и проживает те же сильные эмоции, что и они.

«На примере футбола очень удобно это понять. Есть конкретная команда, и я к ней как бы приобщен. Понятно, что здорово, когда приобщен к ее успехам. Но очень большую агрессию вызывает, когда я оказываюсь в проигрыше. Ведь, по сути, если моя команда проиграла — это я проиграл. Единение дает людям очень много энергии, и в толпе не всегда ей свойственно конструктивно выражаться», — утверждает психолог.

vk.com / Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Ничего удивительного, что самая доступная и массовая спортивная игра стала иллюстрацией понятия «психология толпы», где действуют принципы цепной реакции и подражания. Именно поэтому сильное раздражение или радость, сдерживаемые человеком в одиночку, становятся ему неподвластны в группе людей. Самый радикальный тому пример — football hooligans, то есть футбольные хулиганы. Их, к слову, немало среди английских болельщиков, которые считаются одними из самых агрессивных в мире.

«Очень важный момент — для толпы характерен такой феномен, как диффузия ответственности, или распыление ответственности. То есть когда я один что-то совершаю, то я отвечаю за это. А когда нас много, то мне достается какая-то сотая или тысячная часть этой ответственности. И это очень сильно снижает сознательный контроль человека над поведением. По сути, происходит регресс в не очень контролируемое поведение», — заключает Татьяна Яничева.

Ранее ФАН писал, что поведение британских фанатов вызвало резкую волну критики по всему миру. Некоторые пользователи социальных сетей даже предложили запретить национальной сборной Англии выступать на подобных соревнованиях в будущем.