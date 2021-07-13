В Москве ответили на рекомендацию ЕСПЧ о регистрации однополых браков в России

Москва, 13 июля. Российская сторона отреагировала на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рекомендовавшего регистрировать однополые браки. На этот счет высказались эксперты.

Вице-спикер Петр Толстой заявил, что уважение частной и семейной жизни в РФ обеспечено в полной мере. Он подчеркнул, что попытки давления ЕСПЧ на правовую систему России не пройдут. Ситуацию прокомментировал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что в России не будут исполнять это решение, так как в Конституции РФ есть статья, в которой прописано, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Требуя разрешить в России однополые браки, ЕСПЧ раскрыл свое истинное лицо. Об этом ранее заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.