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В Москве ответили на рекомендацию ЕСПЧ о регистрации однополых браков в России

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:24
Общество
В Москве ответили на рекомендацию ЕСПЧ о регистрации однополых браков в России
pixabay.com

Москва, 13 июля. Российская сторона отреагировала на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рекомендовавшего регистрировать однополые браки. На этот счет высказались эксперты.

Вице-спикер Петр Толстой заявил, что уважение частной и семейной жизни в РФ обеспечено в полной мере. Он подчеркнул, что попытки давления ЕСПЧ на правовую систему России не пройдут. Ситуацию прокомментировал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев, отметив, что в России не будут исполнять это решение, так как в Конституции РФ есть статья, в которой прописано, что брак — это союз между мужчиной и женщиной.

Требуя разрешить в России однополые браки, ЕСПЧ раскрыл свое истинное лицо. Об этом ранее заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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