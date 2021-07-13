Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 20:21
20:20
Весь мир
Иран заявил, что ведет переговоры об обмене заключенными с США
20:20
Общество
Туристы рассказали, как восприняли введение новых ограничений на отдых в Крыму
20:19
Происшествия
Уроженец Саратовской области получил 22 года тюрьмы за тройное убийство
20:19
Происшествия
Изнасиловавший пенсионерку омич утверждал, что совершил половой акт с трупом
20:18
Политика
Победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к диалогу с Россией
20:17
Происшествия
Арестованный в Белоруссии россиянин Дудников стал сотрудничать со следствием
20:17
Происшествия
Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки в Балтиморе
20:14
Шоу-бизнес
Накричавшего на жену Бибера обвиняют в моральном насилии
20:14
Весь мир
Аналитики высоко оценили усилия Туниса по развитию сектора возобновляемых источников
20:14
Армия
Литовкин предупредил британцев о последствиях повторения инцидента с Defender у Крыма
Все новости

Задержанного в Багдаде журналиста RT отпустили на свободу
Происшествия
Задержанного в Багдаде журналиста RT отпустили на свободу
wikipedia.org  /  jim.gordon/CC BY 2.0

Багдад, 13 июля. Задержанного репортера RT Ашрафа аль-Аззави отпустили на свободу, сообщила руководитель канала RT Arabic.

Сегодня стало известно, что силы безопасности Ирака задержали корреспондента и опечатали оборудование в офисе агентства.

По предварительной информации, журналиста арестовал военнослужащий, который увез его в неизвестном направлении. Причиной таких мер стало якобы просроченное разрешение на трудовую деятельность.

Местные правозащитники обратились к властям с требованием освободить Ашрафа аль-Аззави. Наблюдательный совет по вопросам свободы прессы в Ираке присоединился и призвал отпустить репортера.

Вернуться назад

багдад rt задержание журналист
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru