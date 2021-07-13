Задержанного в Багдаде журналиста RT отпустили на свободу

Багдад, 13 июля. Задержанного репортера RT Ашрафа аль-Аззави отпустили на свободу, сообщила руководитель канала RT Arabic.

Сегодня стало известно, что силы безопасности Ирака задержали корреспондента и опечатали оборудование в офисе агентства.

По предварительной информации, журналиста арестовал военнослужащий, который увез его в неизвестном направлении. Причиной таких мер стало якобы просроченное разрешение на трудовую деятельность.

Местные правозащитники обратились к властям с требованием освободить Ашрафа аль-Аззави. Наблюдательный совет по вопросам свободы прессы в Ираке присоединился и призвал отпустить репортера.