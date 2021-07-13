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«Пацаны» попали в список номинантов на премию «Эмми»

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:31
Общество
«Пацаны» попали в список номинантов на премию «Эмми»
Кадр из сериала «Пацаны»

Лос-Анджелес, 13 июля. Организаторы престижной телевизионной премии «Эмми» объявили список номинантов в 2021 году. 73-я церемония вручения будет проходить в сентябре в Лос-Анджелесе.

Популярный супергеройский сериал «Пацаны» поборется за звание лучшего в жанре драма с антиутопическим «Рассказом служанки» и биографическим проектом HBO «Корона». В категории «Лучший комедийный сериал» за главный приз будут сражаться сериалы «Тед Лассо», «Эмили в Париже», «Бортпроводница» и многие другие.

Объявляли список участников престижной премии звезда сериала «Люк Кейдж» Рон Кифа Джонс и исполнительница одной из ролей в проекте «Девочки» Жасмин Кифа Джонс.

В этом году создатели популярного телесериала «Пацаны» готовят к выходу третий сезон. По информации создателей, в новых эпизодах зрителей ждет пародия на супергероиню вселенной Marvel Алую Ведьму. О премьере серий пока ничего не известно.

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сериал эмми корона пацаны
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