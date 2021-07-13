В Киеве одобрили ликвидацию концерна «Укроборонпром»

Киев, 13 июля. Украинские парламентарии поддержали законопроект о ликвидации государственного концерна «Укроборонпром» и преобразовании его в акционерное общество.

Отмечается, что за данное решение проголосовали 256 депутатов Верховной рады, при 226 необходимых. Планируется, что после преобразования концерна появятся холдинг «Оборонительные системы Украины», в который войдут 65 предприятий, а также отдельный аэрокосмический холдинг.

«Проект акта разработан с целью определения особенностей правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна «Укроборонпром» в акционерное общество», — сказано в сообщении.

Ранее «Царьград» писал, что украинские правоохранители провели обыски в офисах компании «Укроборонпром» в рамках дела о масштабных хищениях. При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что воровство в госконцерне является далеко не единственной проблемой.