Россиянам рассказали, как с помощью диеты восстановить микробиоту

Сакраменто, 13 июля. Ферментированные продукты положительно влияют на разнообразие кишечных микробов, повышают иммунитет и снижают воспаление.

Клиническое исследование, которое помогло определить влияние ферментированных продуктов на микробиом кишечника и состояние иммунной системы, провели специалисты из Стэнфордской школы медицины. В эксперименте участвовали 36 добровольцев, которых разделили на две группы — одна питалась ферментированными продуктами, а другая употребляла большое количество клетчатки.

В результате исследование удалось определить, что ферментированные продукты увеличивают микробное разнообразие и снижают уровень воспалительных белков. Так, с помощью диеты можно восстановить микробиоту, рассказал руководитель исследования, доцент микробиологии и иммунологии доктор Джастин Зонненбург.

Ранее ученые определили диету, которая предупреждает риск тяжелого течения коронавируса. По мнению экспертов Колумбийского университета, предпочтение стоит отдавать растительной пище и умеренно потреблять мясо.