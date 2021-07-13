«Миннесота» готова изменить свое предложение Капризову по новому контракту

Сент-Пол, 13 июля. Руководство «Миннесоты Уайлд» делает все возможное, чтобы сохранить в своем составе форварда Кирилла Капризова, и даже готово изменить предложение.

Генеральный менеджер «дикарей» Билл Герин ранее предложил Капризову подписать восьмилетний контракт, по которому хоккеист мог бы заработать около 72 млн долларов за все время.

Однако официальный представитель нападающего в Национальной хоккейной лиге Пол Теофанос сразу же ответил отказом. Теперь «Миннесота» готова предложить контракт на меньшее количество лет, что должно устроить Капризова, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне завершил игровую карьеру. Финский страж ворот на протяжении последних 16 сезонов выступал за «Нэшвилл». Он провел в составе «Предаторс» 683 встречи, в которых отбил 91,7% шайб. Голкипер по итогам минувшего сезона стал обладателем награды «Кинг Клэнси Трофи»