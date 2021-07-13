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Hyundai объявил цены на новый пикап Santa Cruz

  /   Обновлено: 13 июля 2021 19:12
Экономика
Hyundai объявил цены на новый пикап Santa Cruz
Prt Scr youtube.com  /  INcar: автоновости

Сеул, 13 июля. Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начал прием заказов на новый легковой пикап Santa Cruz 2022 года. Новинка будет доступна в США в пяти вариантах исполнения.

Так, цена на переднеприводный автомобиль с «атмосферником» начинается от 23,9 тыс. долларов (1,7 млн рублей). Пикап с системой полного привода обойдется как минимум в 25,4 тыс. долларов (1,9 млн рублей). Стоимость модели с турбомотором, «роботом» и HTRAC начинается от 35,6 тыс. долларов (2,6 млн рублей).

В стандартную комплектацию входят 18-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности электростеклоподъемники, система слежения за состоянием водителя, а также ассистент ведения по полосе. Новый автомобиль оснастили 8-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Продажи кроссовера Kia Sportage Ace ранее стартовали в Китае. Передняя часть авто претерпела значительные изменения, в том числе по габаритам.

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