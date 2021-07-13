Мэр Йошкар-Олы завел аккаунт в Instagram

Йошкар-Ола, 13 июля. Мэр города Евгений Маслов зарегистрировался в социальной сети Instagram.

В его официальном аккаунте уже опубликовано три поста. Пока на страничку мэра подписались чуть менее 200 человек. В своем блоге Маслов рассказал о восстановлении памятника «Хлеб-соль» и ремонте школы № 16. Об этом сообщили в ИА Медиапоток.

«На этой площадке постараюсь рассказывать о самых важных событиях и новостях марийской столицы. Здесь вы сможете задать мне лично вопросы и рассказать о проблемах, которые необходимо решать», — написал градоначальник в Instagram.

Ранее местные журналисты показали, как выглядел йошкар-олинский бульвар Чавайна в XX веке. Он является одной из главных улиц города.