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Мэр Йошкар-Олы завел аккаунт в Instagram
Политика
Мэр Йошкар-Олы завел аккаунт в Instagram
Федеральное агентство новостей  /  Константин Терехов

Йошкар-Ола, 13 июля. Мэр города Евгений Маслов зарегистрировался в социальной сети Instagram.

В его официальном аккаунте уже опубликовано три поста. Пока на страничку мэра подписались чуть менее 200 человек. В своем блоге Маслов рассказал о восстановлении памятника «Хлеб-соль» и ремонте школы № 16. Об этом сообщили в ИА Медиапоток.

«На этой площадке постараюсь рассказывать о самых важных событиях и новостях марийской столицы. Здесь вы сможете задать мне лично вопросы и рассказать о проблемах, которые необходимо решать», — написал градоначальник в Instagram.

Ранее местные журналисты показали, как выглядел йошкар-олинский бульвар Чавайна в XX веке. Он является одной из главных улиц города.

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