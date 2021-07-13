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Меган Фокс пришла на шоу Джимми Киммела в обтягивающем платье

Шоу-бизнес
Меган Фокс пришла на шоу Джимми Киммела в обтягивающем платье
Global Look Press  /  Mayer/face to face

 

13 июля, Нью-Йорк. Американская актриса Меган Фокс стала гостьей популярного телевизионного вечернего шоу Джимми Киммела. Для встречи с ведущим голливудская красотка выбрала изящный наряд. Образ очень эффектный и при этом лаконичный. В студию девушку проводили папарацци. 

На интервью Фокс предстала в графитом платье длины миди с корсетом и длинными рукавами. Наряд является частью коллекции бренда Alex Perry. Образ был дополнен актрисой белыми босоножками на завязках и небольшой черной сумкой с металлическими ручками. А ее фирменная прическа и красная помада добавили образу яркости. 

Шоу Киммела стало популярным благодаря фирменной шутке о противостоянии его и актера Мэтта Дэймона.

В конце каждого выпуска Киммел благодарил гостей и извинялся перед Дэймоном, для появления которого в студии не хватило времени. 

12 сентября 2006 года Деймон наконец пришел на шоу. После того, как актер пришел, Киммел заявил, что времени на него не осталось и извинился, попросив прийти Мэтта Деймона на следующий день. Актер в ответ начал проклинать ведущего, стоя на фоне титров.

Ранее Меган Фокс открыто сообщила о своей бисексуальности. 

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