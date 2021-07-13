Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 18:49
18:48
Шоу-бизнес
Роза Сябитова после родов застала мужа за изменой в их постели
18:47
Технологии
Аналитик Андреев рассказал, как советский ракетоплан помог обогатиться бизнесмену Брэнсону
18:47
Общество
На Филиппинах началась вакцинация населения «Спутником V»
18:44
Общество
Можно ли утолить жажду алкоголем и спастись от жары в Финском заливе, объяснила врач
18:44
Армия
В США назвали российский ядерный поезд «Баргузин» худшим кошмаром американцев
18:43
Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет по избирательному законодательству
18:40
Технологии
Российские ученые создали стекла, защищающие от радиации
18:39
Общество
Лидер «Ночных волков» Хирург сообщил ФАН о переносе байк-шоу из Севастополя в Донецк
18:38
Наука
Геном людей палеолита обнаружили в пещере Грузии
18:38
Экономика
Пандемия пробудила интерес россиян к шоколадным конфетам
Все новости

Сахалинцы атаковали пляж из-за жары

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:34
Общество
Сахалинцы атаковали пляж из-за жары
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Южно-Сахалинск, 13 июля. Жители Сахалина отправились на пляж из-за жары. Несмотря на рабочий день, позагорать и отдохнуть пришло огромное количество людей.

У завода СПГ на пляже собралось большое число местных жителей, пишут в Instagram «ЧП Сахалин». Берег Пригородного сравнили с местами на побережье Крыма, передает портал skr.su. Так местные жители пытаются спастись от жары на берегу, при этом в Пригородном воздух прогрелся до +23 градусов.

Некоторые пользователи отметили, что подъезд к пляжу может быть комфортным только при наличии внедорожника. По их словам, побережье Сахалина совершенно не оборудовано для отдыха.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал россиян воздержаться от купания в запрещенных водоемах. По его словам, плавать в местах, которые Роспотребнадзор запретил для купания, опасно для здоровья.

Вернуться назад

сахалин пляж жара
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru