Сахалинцы атаковали пляж из-за жары

Южно-Сахалинск, 13 июля. Жители Сахалина отправились на пляж из-за жары. Несмотря на рабочий день, позагорать и отдохнуть пришло огромное количество людей.

У завода СПГ на пляже собралось большое число местных жителей, пишут в Instagram «ЧП Сахалин». Берег Пригородного сравнили с местами на побережье Крыма, передает портал skr.su. Так местные жители пытаются спастись от жары на берегу, при этом в Пригородном воздух прогрелся до +23 градусов.

Некоторые пользователи отметили, что подъезд к пляжу может быть комфортным только при наличии внедорожника. По их словам, побережье Сахалина совершенно не оборудовано для отдыха.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов призвал россиян воздержаться от купания в запрещенных водоемах. По его словам, плавать в местах, которые Роспотребнадзор запретил для купания, опасно для здоровья.