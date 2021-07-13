«Зона Северного потока». О чем договорятся в кулуарах Меркель и Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский засобирался в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. В рамках встречи главы государств обсудят ряд вопросов двусторонних отношений и процесса мирного урегулирования в Донбассе. Так звучит официальная версия.

В неофициальных версиях разобрался ведущий программы Федерального агентства новостей «Зона» Игорь Кимаковский.

Визит Владимира Зеленского в Германию не сулит ничего хорошего. Еще до начала визита Украина начала информационную артподготовку и разведку политбоем. Ни для кого ни секрет, что Украина находится под прямым управлением США. С другой стороны, Англия вышла из ЕС, устав от гегемонии основного донора Евросоюза, Германии. И, как и США не заинтересована в усилении как самого союза, так и ФРГ.

По мнению ведущего передачи, Украина стала еще одним инструментом давления на Германию и Ангелу Меркель.