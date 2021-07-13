Ученые из США создали систему предсказания продолжительности жизни по анализу крови

Вашингтон, 13 июля. Новая разработка американских ученых позволит определять ожидаемую продолжительность жизни человека и ряд других факторов на основе анализа крови.

Специалисты из Института Бака и Стэнфордского университета провели исследование, изучив образцы крови 1001 человека в возрасте от 8 до 96 лет. В результате удалось выявить специфический биомаркер иммунного старения — хемокин CXCL9.

Этот белок способствует активации T-клеток иммунной системы. В течение жизненного периода и по мере роста системного воспаления высвобождение этого элемента увеличивается. Впоследствии это приводит к клеточному старению и нарушению функции кровеносных сосудов. На его основе исследователи создали систему iAge. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Aging.

Канадские ученые тем временем разработали специальное приложение для обнаружения деменции на ранних этапах развития заболевания. Получившийся калькулятор способен выявлять первые признаки деменции.