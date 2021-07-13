После смены власти в Молдавии Россию ждет головная боль, а Приднестровье — провокации

После прихода к власти в Молдавии проевропейской партии народ лучше жить не станет, отношения между Кишиневом и Москвой ухудшатся, а Тирасполь ждут очередные провокации. Об этом в интервью ФАН заявили депутат Госдумы Константин Затулин, приднестровский политолог Сергей Широков и молдавский историк Евгений Паскарь.

Напомним, 11 июля в Молдавии прошли внеочередные парламентские выборы, которые закончились победой прозападной партии «Действие и солидарность» (PAS), поддерживающей президента Майю Санду.

Федеральное агентство новостей /

«Результат выборов в Молдавии тревожит»

Руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин подчеркнул, что партия «Действие и солидарность», как и сама Майя Санду, была приведена к власти Западом и будет выполнять распоряжения Евросоюза и США. При этом отношения между Кишиневом и Москвой ухудшатся, а Тирасполь должен быть готов к очередным провокациям.

«Мы предвидели, что нечто подобное случится. В последние дни пленарного заседания Госдумы по моему докладу было принято заявление, в котором мы заостряем внимание на проблеме блокады Приднестровья со стороны Молдавии и Украины. Кишинев с 11 июля, то есть со дня выборов, ввел различные ограничения в отношении Тирасполя и анонсировал вторую серию запретных мер с 1 сентября», — сказал политик.

Депутат напомнил, что в настоящее время Молдавия ограничила транспортное сообщение с Приднестровской Молдавской Республикой, ввела запрет на для выезда за границу транспорта на приднестровских номерах. Украина, в свою очередь, устроила «учения» по закрытию авто-переходов на границе с Приднестровьем, мотивируя это угрозой пандемии.

«Кишинев всеми доступными способами вредит Тирасполю — он приняли новые ограничения внешнеэкономической деятельности республики, — заметил руководитель Института стран СНГ. — Результат выборов в Молдавии тревожит. Прозападные политические силы, которые были проведены в парламент этой страны, усилят давление на ПМР».

Затулин пояснил, что Санду и ее партия надеются в сговоре с Украиной добиться «капитуляции» Приднестровья, параллельно уничтожив независимость самой Молдавии, передав суверенное государство под управление Румынии.

«Прогнозы на взаимоотношения Молдавии и России сейчас неутешительные и откровенно плохие. Мы вступили в период испытаний, будет головная боль. Молдо-приднестровский регион принесет новые проблемы», — подвел итоги Затулин.

Парламентарий напомнил, что Запад не скрывает своих намерений обеспечить поглощение Молдавии. Да и власти страны в открытую говорят о том, что готовы променять молдавский язык на румынский, предпосылки к этому уже прописаны на законодательном уровне.

«Молдавия как государство гораздо старше Румынии, но таковы интересы Европы. Молдавский народ вместе с языком будет лишен своей идентичности, и, по сути, перестанет существовать», — заключил депутат Госдумы РФ.

/ ТАСС

«Приднестровье не ждет никаких перемен»

Приднестровский политолог, директор Бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков не исключил, что с приходом прозападных сил в парламент Молдавии поглощение страны Румынией лишь ускорится.

«Приднестровье не ждет никаких перемен во внешнеполитическом курсе Молдавии. Последние 16 лет Кишинев идет по пути евроинтеграции, и приход прозападных сил к власти в этой стране случился не впервые. Молдавские политики стремятся не только в Европу, но и к Евроатлантическому содружеству», — обратил внимание собеседник агентства.

Эксперт признался, что граждане пророссийского Приднестровья после победы на выборах в соседней стране партии «Действие и солидарность» ожидают только новые проблемы и ужесточение риторики со стороны Кишинева.

«Самые большие неприятности во время выборов были спровоцированы представителями прорумынских унианистских сил, которые привели к столкновениям на границе ПМР и Молдавии. Ситуацию смогли нормализовать российские миротворцы, которые остановили эскалацию напряженности между сторонами», — уточнил Широков.

Приднестровский политолог напомнил, что попытка «избавить» Молдавию от родного — молдавского — языка со стороны Запада не нова. И именно с языковой проблемы более 30 лет назад между Кишиневом и Тирасполем начался конфликт.

«Споры в молдавском обществе, на каком языке говорить, идут с конца прошлого века. Одни политические группировки пытаются привить молдаванам мысль, что в действительности те — «румыны, которые живут в Бессарабии». Другие считают себя самоидентичным молдавским народом. Бухарест тратит большие средства на квоты по обучению студентов и различные программы. Новому поколению в Молдавии прививается мысль, что они — румыны», — пояснил Широков.

Директор Бюро политических исследований допустил, что через какое-то время молдавская идентичность станет размыта, а затем молдаване как народ перестанут существовать.

«В отношении России президент Майя Санду декларирует позицию диалога. Насколько это соответствует правде, станет ясно после распределения министерских кресел. Когда мы увидим, что за люди будут заниматься внешней и внутренней политикой, тогда мы сможем что-то прогнозировать», — подчеркнул собеседник ФАН.

Сергей Широков добавил, что все новые партии в Молдавии приходят во власть с красивыми лозунгами и популистскими программами, но жизнь простого народа от этого лучше не становится.

wikipedia.org / Pudelek

«Вопрос о молдавском языке сложный, но не главный»

В свою очередь молдавский историк, политолог и журналист Евгений Паскарь уверен, что смена правительства никак не отразится на благополучии граждан Молдавии.

«Партия «Действие и солидарность», как и Майя Санду — управляемые люди, их действия определяются мировым правительством. Они всего лишь подчиненные, и ничего сами не решают. Какое решение будет принято глобалистами, к таким действиям и приступит новое правительство Молдавии. Ситуация с Приднестровьем также будет выстраиваться в зависимости от полученных ими указаний», — отметил собеседник агентства.

Эксперт допустил возможность провокаций и нагнетания обстановки в стране. Он добавил, что Молдавия может быть использована как инструмент в «большой игре» Запада. Объективных предпосылок к улучшению молдавской экономики и повышению уровня жизни народа, по наблюдениям молдавского политика, не предвидится. Надежда — лишь на подачки и гранты из Европы.

«Вопрос о молдавском языке сложный, но не главный в политической повестке Молдавии. Его вывели из научной дискуссии в политическую сферу. Это неправильно, так как тема о языке стала использоваться для манипуляций», — пояснил историк.

С точки зрения Паскаря, молдавский, валашский и румынский — это названия одного языка, как, по его мнению, латынь именуют «римским языком». Он добавил, что молдавский язык исчезнуть не может, а может смениться лишь его название.

Ранее ФАН рассказал, как прошли досрочные парламентские выборы в Молдавии.