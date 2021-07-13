Инфляция в США поднялась до уровня 2008 года

Вашингтон, 13 июля. Минтруд Соединенных Штатов зафиксировал за последний год те же темпы инфляции, что и в кризисном 2008-м.

Индекс потребительских цен вырос в июне на 5,4% по отношению к прошлому году, приводит ТАСС сведения от американского ведомства. Это самый высокий показатель за последние 13 лет.

«За последние 12 месяцев индекс потребительских цен увеличился на 5,4%», — говорится в сообщении минтруда.

Потребительские цены для американских граждан в месячном выражении увеличились на 0,9%. По итогам мая годовая инфляция составляла 5%, а месячная — 0,6%.

США могут нанести значительный урон мировой экономике, если позволят доллару и дальше подвергаться инфляции и дешеветь, считают эксперты.