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Генерал Липовой рассказал правду о скрытой стратегии американцев в Афганистане
Политика
Генерал Липовой рассказал правду о скрытой стратегии американцев в Афганистане
army.mil  /  US Army

Москва, 13 июля. Вывод американских войск из Афганистана выглядит как позорное бегство и попытка реализовать хитрый план, считает генерал-майор Сергей Липовой.

Ранее сообщалось, что обстановка в Афганистане обострилась после того, как страну начали покидать подразделения американской армии. Вместе с ВС США с территории государства будут выведены и войска НАТО. Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой раскритиковал действия Вашингтона, передает Общественная Служба Новостей.

«Американцы поэтому и уходят из Афганистана, чтобы руководить чужими руками с целью постоянного очага напряженности. Сейчас я наблюдаю позорное бегство. Американцы так же уходили с Вьетнама и Ливии. Они уходят, оставляя после себя огромное количество вооружений», — рассказал эксперт.

По его словам, правда заключается в том, что США рассчитывают руководить Афганистаном руками запрещенной в РФ организации «Талибан»1. Липовой отметил, что в этом заключается скрытая стратегия американцев, которые оставляют талибам вооружение на своих старых базах.

«Это оружие еще не раз заговорит. «Талибан» един и однороден никогда не был, у него далеко идущие планы», — уверен он.

Липовой отметил, что талибы будут стремиться к захвату новых территорий, чтобы создать единое мусульманское государство.

Ранее сообщалось, что войска США практически полностью покинули территорию Афганистана. По имеющейся информации, после себя американцы оставляют на военных базах огромное количество оружия и других припасов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибы
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