Париж, 13 июля. Капитан каталонской «Барселоны» и игрок сборной Аргентины Лионель Месси останется в испанском клубе. Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи приглашения футболиста.

Месси недавно стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хеллайфи решил не предлагать договор одному из лучших футболистов современности в связи с тем, что форвард намерен остаться в «Барселоне», Le Parisien.

Ранее «иранский Месси», футболист петербургского «Зенита» Сардар Азмун заявил, что не перейдет в другой клуб Российской премьер-лиги. На данный момент форвард готовится к предстоящему матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который пройдет в Калининграде 17 июля.