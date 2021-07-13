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Форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:29
Спорт
Форвард «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе
Global Look Press  /  Siu Wu / Siu Lau

Париж, 13 июля. Капитан каталонской «Барселоны» и игрок сборной Аргентины Лионель Месси останется в испанском клубе. Руководство французского ПСЖ отказалось от идеи приглашения футболиста.

Месси недавно стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хеллайфи решил не предлагать договор одному из лучших футболистов современности в связи с тем, что форвард намерен остаться в «Барселоне», Le Parisien.

Ранее «иранский Месси», футболист петербургского «Зенита» Сардар Азмун заявил, что не перейдет в другой клуб Российской премьер-лиги. На данный момент форвард готовится к предстоящему матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который пройдет в Калининграде 17 июля.

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месси барселона псж
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