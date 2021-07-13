УЕФА рассмотрит поведение фанатов сборной Англии во время финала Евро-2020

Лондон, 13 июля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении Футбольной ассоциации Англии (FA) из-за поведения фанатов в матче с Италией.

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение английских фанатов во время финального матча Евро-2020 с Италией. Соответствующую информацию представила пресс-служба организации. Обвинения FA выдвинуты по четырем пунктам. Дисциплинарный комитет УЕФА, в частности, рассмотрит бросание посторонних предметов на газон, появление болельщиков на поле, неправомерное поведение зрителей во время исполнения гимнов, а также использование пиротехнических изделий.

В финале чемпионата Европы сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых пенальти. Встреча проходила на лондонском стадионе «Уэмбли».