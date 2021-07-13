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МИД Египта надеется на участие ЕС в урегулировании конфликта по эфиопской плотине

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:34
Весь мир
МИД Египта надеется на участие ЕС в урегулировании конфликта по эфиопской плотине
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Каир, 13 июля. Министр иностранных дел Самех Шукри не исключает, что Евросоюз превратится из наблюдателя в участника переговоров по эксплуатации плотины «Возрождение» (Хидасэ). Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в комментарии для канала Sada El Balad.

Шукри рассказал, что накануне встретился с коллегами в Брюсселе. Во время обсуждений египетская сторона поднимала вопрос урегулирования восточноафриканского кризиса. Министр отметил, что европейские партнеры склонны встать на сторону арабской республики, поскольку она справедлива и учитывает интересы трех стран.

Он подтвердил стремление Египта к укреплению тесного сотрудничества с Брюсселем. Каир, по его словам, намерен «использовать возможности Европейской комиссии для поддержки переговорного процесса по разрешению кризиса».

«Международное сообщество должно выполнить свои обязательства и направить эфиопской стороне четкий сигнал о необходимости изменения методов», — подчеркнул Самех Шукри.

Министр отметил, что Евросоюз выразил озабоченность по поводу начала второго этапа заполнения водохранилища ГЭС. Односторонние действия Аддис-Абебы тревожат Брюссель.

«Я попросил европейскую сторону поработать над тем, чтобы убедить Эфиопию проявить гибкость и осознать существование проблемы для Египта», — добавил глава МИД.

На протяжении последних десяти лет Каир, Хартум и Аддис-Абеба не могут достигнуть соглашения о заполнении и эксплуатации плотины, которое бы учитывало интересы трех стран. Судан и Египет опасаются, что запуск объекта приведет к ухудшению экологической обстановки и социально-экономическому кризису в регионе.

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ес египет хидасэ
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