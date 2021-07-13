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Политолог Скориков объяснил, что будет с Приднестровьем на фоне выборов в Молдавии

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:30
Политика
Политолог Скориков объяснил, что будет с Приднестровьем на фоне выборов в Молдавии
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Санкт-Петербург, 13 июля. Приднестровье до сих пор живет в неприятии всего, что происходит в политике Молдавии, заявил политолог Иван Скориков.

Соответствующее заявление эксперт Института стран СНГ сделал на пресс-конференции в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». По его словам, молдавское общество пошло по пути самоликвидации государственности страны. Он уточнил, что президентские выборы фактически продемонстрировали серьезные проблемы для сил, которые в России считают пророссийскими.

«Приднестровье до сих пор живет в неприятии вообще всего, что происходит в молдавской политике. «Это не наши дела, мы свой выбор давно сделали, давно провели множество референдумов по поводу интеграции Евразийского экономического пространства, по присоединению к России». Как будто их это все не волнует, 28 тыс. человек всего пришло (на выборы. — Прим. ред.), приднестровцев, на участки», — подчеркнул он.

Ранее глава партии «Патриоты Молдовы» Михаил Гарбуз заявил, что государство должно как можно быстрее провести референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. По его словам, эту идею следует реализовать для сохранения языка, самобытности и культуры страны. Также политик уверен, что референдум позволит воссоединиться с Приднестровьем.

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приднестровье молдавия скориков
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