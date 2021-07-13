Молодой француз погиб во время жесткого разгона полицией дискотеки в Нанте

Нант, 13 июля. Во Франции второе дыхание получило резонансное дело о гибели 24-летнего Стива Майя Канисо, тело которого было обнаружено в реке Луара спустя месяц после его исчезновения на музыкальном фестивале в 2019 году. Открывшиеся обстоятельства дела позволяют утверждать, что трагическая гибель молодого человека стала результатом действий полиции города Нант.

Стив Канисо погиб в результате падения в реку в ночь с 21 на 22 июня 2019 во время посещения музыкального фестиваля, проходившего на берегу. Долгое время обстоятельства его смерти оставались невыясненными, пока следствие не изучило данные с его телефона. Выяснилось, что время и место гибели молодого человека совпали с полицейской операцией по разгону несанкционированной властями дискотеки, в ходе которой стражи порядка применили слезоточивый газ и физическую силу для разгона собравшейся молодежи.

Таким образом, были предоставлены важные доказательства того, что гибель мужчины стала результатом «полицейского вмешательства». При этом к делу были приобщены свидетельские показания еще троих потерпевших, также оказавшихся в воде в результате действий сотрудников полиции.

«На этой неделе следствие направило обвинения, которые могут привести к задержанию шести физических и двух юридических лиц», — заявил прокурор Ренна Филипп Аструк.

К ним относятся несколько высокопоставленный полицейских и городских чиновников, а также муниципалитет Нанта.

Семья Стива Канисо заявила, что удовлетворена прорывом в расследовании, который опровергает предыдущий отчет полиции о том, что смерть молодого человека явилась следствием несчастного случая и не имеет никакой связи с действиями полицейских.

Hier à #Nantes j’aurais aimé rendre hommage à Steve Maia Caniço mort à 24 ans lors de la fête de la musique, la nuit du 21 juin 2019.

Un barrage policier nous en a empêchés.



#JusticePourSteve pic.twitter.com/afD2zdkci0 — Sandrine Rousseau???????? (@sandrousseau) June 19, 2021

Интерес к расследованию гибели Стива проявил и российский Фонд борьбы с репрессиями, который специализируется на делах жертв полицейской жестокости. Инициативная группа фонда, созданного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, направила официальные запросы правительству Франции с требованием предоставить информацию по текущему делу. Российские правозащитники заявили, что готовы предоставить семье погибшего необходимую правовую и информационную поддержку, и намерены добиться предъявления обвинений виновным в гибели молодого человека.