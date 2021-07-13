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Газманов не может навестить свою квартиру в Латвии из-за запрета на въезд в страну
Шоу-бизнес
Газманов не может навестить свою квартиру в Латвии из-за запрета на въезд в страну
Агентство городских новостей Москва

Юрмала, 13 июля. Музыкант Олег Газманов рассказал о своей элитной квартире, которую не может посетить уже несколько лет. Причиной стало включение артиста в черный список МИД Латвии.

Несмотря на невозможность отдыхать в квартире в Юрмале, артист ежемесячно исправно платит налоги на недвижимость. Он не был в квартире с 2014 года, после того как МИД Латвии обвинил его в «поддержке российского империализма».

«Я исправно плачу большие налоги на недвижимость в Прибалтике, поднимаю экономику Латвии, хотя поехать туда по-прежнему не могу. Впрочем, продавать жилье в Юрмале пока не планирую», — рассказал народный артист России в интервью «Дни.ру».

Цены на недвижимость в Юрмале резко упали после того, как местное правительство перестало пускать россиян и отказывалась от проведения музыкального фестиваля. По словам Газманова, он не хочет продавать квартиру в три раза дешевле, чем когда-то покупал.

Что сейчас происходит с элитной недвижимостью артиста, он не в курсе и даже не знает, как выяснить. По его мнению, там может быть кто угодно и вполне возможно, что уже и самого дома нет.

«Наверное, там живут бомжи или дом уже развалился, я не знаю. Я не шучу!» — иронично и грустно отметил Газманов.

В настоящее время музыкант активно гастролирует с юбилейной концертной программой «7:0 в мою пользу». Артист предполагает, что этот тур может стать последним в его карьере, сообщает сайт 360tv.ru.

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