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Политика
Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину
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Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину
Политика
Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Политические лидеры должны внимательно знакомиться с информацией, о которой дают публичные суждения, чтобы не попасть впросак. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал статью Владимира Путина, посвященную единству российского и украинского народов. Бывший комик «95-го квартала» похвалил президента РФ за знание украинского языка, на котором написана статья, и восхитился обилием времени, которым располагает глава «такого большого государства», чтобы написать столь детально проработанный текст, основанный на массе архивных документов. Зеленский выразил надежду, что он и Путин смогут обсудить содержание его статьи, а также пообещал предоставить своему российскому коллеге «много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье в будущем».

«Похоже, что Зеленский пытается подтрунивать над Путиным, — заметил Корнилов. — Но, если честно, получается у него это не очень хорошо: согласитесь, в «95-м квартале» шутки были как-то повеселее. Растерял навыки! Вот, говорит он про излишки времени, которыми якобы располагает российский президент. Но сейчас многие задаются вопросом, чем таким занимается Зеленский вот уже целых три дня в Германии? Он приехал туда на день раньше положенного времени, где-то пропадал целые сутки, потом (позавчера) у него была всего одна встреча с Армином Лашетом, вчера утром — с Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего вечером он встретился с Ангелой Меркель. Вопрос: а чем целый день занимался? И почему, раз был свободен, не почитал статеечку, которую взялся теперь комментировать?»

Политолог подчеркнул, что Зеленскому не стоило строить далеко идущих выводов о материале, с которым ему удалось ознакомиться лишь мельком.

Корнилов высмеял Зеленского, пошутившего над статьей Путина про Украину
ФБА «Экономика сегодня»  / 

«Например, он пожаловался, что в статье Путина не упоминается вклад украинцев в Великую Победу, — сказал эксперт. — Однако на самом деле этому посвящен довольно значительный ее кусок, причем президент упоминает конкретные фамилии героев войны, например летчика Ивана Кожедуба. Но поскольку Зеленский этого не читал, то и комментировать может, лишь тыча пальцем в небо».

Собеседник ФАН посоветовал украинскому лидеру обратить особое внимание на вывод из исторической части статьи Путина, где тот рассуждает о том, как Россию «территориально грабили».

«Ну и пускай почитает про исторические параллели между сегодняшней Украиной и Украиной образца 1918 года, заключившей Брестский договор с Германией, — продолжил Корнилов. — Не прошло и нескольких месяцев, как немцы сковырнули новую украинскую власть и посадили в Киеве свою марионетку! Думаю, неслучайно статья вышла в то самое время, когда Зеленский ошивался в Берлине и пытался заключить новые договоренности с Германией».

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путин россия украина зеленский корнилов
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