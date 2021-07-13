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Ученый из Новосибирска погиб на Алтае при восхождении на ледник

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:20
Происшествия
Ученый из Новосибирска погиб на Алтае при восхождении на ледник
pixabay.com

Горно-Алтайск, 13 июля. Ученый из Новосибирска разбился на Алтае при восхождении на хребет Актру. Мужчина упал на дно ущелья с высоты 700 метров.

Погибшим оказался заведующий лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Ученый шел в составе туристической группы, которая осуществляла восхождение по собственному маршруту, сообщает «Алтайская правда».

В пресс-службе регионального ГУ МЧС рассказали, что в районе одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта — Актру — произошел камнепад. Природное явление совпало по времени и месту с маршрутом восхождения на гору группы туристов. В результате ЧП погиб новосибирский ученый.

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