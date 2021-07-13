Более семи тысяч военных примут участие в масштабных маневрах в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 13 июля. Крупные учения по приведению подразделений в высшие степени боевой готовности начались в Ленинградской области.

По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, Военнослужащие отработают противодействие диверсионным группам, выполнят боевые стрельбы, а также покажут свои навыки обороны и наступления.

«Итогом недельных учений станет выработка единых для всех соединений и воинских частей требований по боевой готовности, в условиях оптимизации управления, повышения оперативности и эффективности использования сил и средств», — отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Военные задействуют около 700 единиц военной техники, в маневрах примут участие более 7 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что мотострелковая бригада Западного военного округа провела учения на территории Ленинградской области. Учения состоялись, несмотря на аномальную жару, военные успешно уничтожили диверсионную группу условного противника.