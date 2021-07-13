Марокко выступило против назначения нового главы миссии ООН по Западной Сахаре

Рабат, 13 июля. Глава Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) Колин Стюарт готовится покинуть пост, который занял в конце 2017 года. Ожидается, что в сентябре канадский дипломат перейдет к руководству миротворческими силами на Кипре, поэтому замену Стюарту необходимо найти до конца августа.

В июне генсеку международной организации Антониу Гутеррешу представили два имени, среди которых начальник штаба МООНРЗС россиянин Александр Иванко. Однако кандидатура гражданина РФ обеспокоила западные столицы, поэтому многие выступают за канадку Элизабет Спеар, которая за 12 лет успела поработать в Департаменте ООН по политическим вопросам и в Организации американских государств (ОАГ).

Оттава уже заручилась поддержкой нескольких стран-членов Совета Безопасности в пользу кандидатуры дипломата, но смене главы МООНРЗС противостоит Марокко, поскольку администрация экс-президента США Дональда Трампа успела признать суверенитет королевства над Западной Сахарой. Теперь Рабат хочет помешать миссии выполнить главную задачу — организовать референдум о самоопределении. Марокко настаивает, что самостоятельно справится со спорной территорией через национальный план «продвинутой регионализации» и сделает это решение базой для дальнейшей работы ООН.

В ноябре 2020 года королевские вооруженные силы успешно проигнорировали присутствие МООНРЗС и захватили пограничный пост Гергерат, а в апреле ликвидировали главу жандармерии Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР) Адда аль-Бендира. Однако миссия зависит от Рабата в плане поставок, например, топлива, которое закупает у местной компании AtlasSahara.

Также Рабат противостоит назначению Стаффана де Мистуры специальным посланником генерального секретаря ООН по Западной Сахаре, хотя предложенную Антониу Гутеррешем кандидатуру поддержали несколько стран — членов Совбеза, включая США. Должность пустует с 2019 года, а итало-шведский дипломат стал 13-м кандидатом, отклоненным Марокко.