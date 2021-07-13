Аналитики заявили об оттоке биткоинов с криптобирж

Москва, 13 июля. Криптоинвесторы выводят свои биткоины с биржи по 66 миллионов долларов в сутки. Объем торгов приближается к апрельским показателям.

С криптобирж на сторонние кошельки в среднем выводится по 2 тыс. биткоинов, сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Glassnode.

Общее число биткоинов на торговых площадках приближается к показателям апреля, когда BTC установил свой рекорд по стоимости. Тогда котировки доходили до 64 тыс. долларов за монету. Инвесторы стали наполнять биржи активами для продажи, после чего цена упала до значения в 29 тыс. долларов.

Отток средств с криптобирж эксперты часто связывают с активными покупками. Одновременно с этим зафиксирован приток денег в сферу децентрализованных финансов (DeFi).

Финансовый аналитик биржи Currency.com Михаил Кархалев ранее объяснил задержку криптовалюты в нынешнем ценовом коридоре.