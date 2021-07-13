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Бывший глава Коми вышел на свободу по УДО. События дня
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Бывший глава Коми вышел на свободу по УДО. События дня
wikipedia.org  /  council.gov.ru / CC BY 4.0

Германия не намерена вводить обязательную вакцинацию вслед за Францией

Ангела Меркель в ходе визита в Институт Роберта Коха сообщила, что в Германии не рассматривают возможность введения обязательной вакцинации граждан от коронавируса. Меркель заявила, что германский народ «не собирается идти по этому пути». В своем высказывании Меркель сделала отсылку на Францию, где Эммануэль Макрон объявил, что вакцинация станет обязательной для всех граждан страны, если ситуация ухудшится. Канцлер отметила, что немецкое правительство продолжит придерживаться изначальной стратегии — рекламировать пользу от вакцины против COVID-19, и также указала на необходимость привить как можно больше граждан.
«Чем больше людей вакцинируются, тем свободнее мы станем. Вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, и кого вы любите», — сказала канцлер.

Лукашенко призвал сконцентрировать внимание на безопасности России и Белоруссии

Бывший глава Коми вышел на свободу по УДО. События дня
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

В ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Александр Лукашенко призвал сконцентрировать внимание на безопасности России и Белоруссии и назвал это самым главным.
«Но главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, — это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне нашего государства и безопасности», — сказал Лукашенко.
Лидеры обсудили развитие двустороннего сотрудничества в различных областях и международную проблематику. Президент России отметил, Беларусь является надежным и стабильным партнером.

Бывший глава Коми Владимир Торлопов вышел на свободу

Бывший глава Коми вышел на свободу по УДО. События дня
Prt Scr youtube.com  / 

Суд в Ухте освободил по УДО бывшего главу Республики Коми Владимира Торлопова. Владимир Торлопов в 2016 году был признан виновным в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. По уточненным данным, бывшему главе региона оставалось пробыть в тюрьме один год, шесть месяцев и 19 дней от назначенного наказания. Напомним, Владимир Торлопов занимал должность главы Коми два срока подряд с 2001 по 2010 годы.

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