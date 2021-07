Беженцы Афганистана: что ждет людей, бегущих от бесконечной войны

Официальное правительство Афганистана призвало страны Европы воздержаться от принудительной депортации афганских беженцев в течение по крайней мере следующих трех месяцев. В качестве оправдания подобного решения приводится продолжающееся военное противостояние правительственной армии и движения «Талибан»1 (запрещено в России).

Особенности новой волны беженцев и их возможную судьбу международная редакция ФАН обсудила с военным обозревателем издания «Комсомольская Правда» (КП) Виктором Баранцом.

Стимул бежать

Помимо очевидной предпосылки оттока населения из Афганистана — успешного наступления талибов — республика испытывает целый ряд сложностей, начиная двухлетней засухой и заканчивая экономическими сложностями.

«Эскалация насилия со стороны террористической группировки «Талибан» в стране и распространение третьей волны COVID-19 вызвали множество экономических и социальных волнений, создавая проблемы для людей. <…> Принимающие страны должны воздерживаться от насильственной депортации афганских беженцев в течение следующих трех месяцев», — говорится в официальном заявлении Министерства по делам беженцев и репатриации Афганистана от 10 июля.

По оценкам ООН, с 2001 года из страны бежали от 2,8 до 5,5 миллиона человек. Основными направлениями их движения стали Пакистан, Иран (информация о количестве беженцев в этих странах сильно разнится), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и государства Европы, прежде всего — Германия. При этом, по данным Евростата, в среднем каждое девятое заявление о получении убежища в ЕС подается от афганцев (за последний год — 44 тысячи из 416).

.@MichaelKugelman for @business on the Afghan refugee crisis: "It will most impact Iran and especially Pakistan, the two countries with the largest number of Afghan refugees, but also Europe, a more recent destination for those fleeing Afghanistan."https://t.co/zPCKAYEKpl pic.twitter.com/R5gCi28sqF — The Wilson Center (@TheWilsonCenter) July 9, 2021

По словам заместителя специального представителя ООН по Афганистану Рамиза Алекперова, страна и так на протяжении долгого времени испытывает гуманитарный кризис. Боевые действия, в свою очередь, лишь усугубили его, и в настоящий момент не менее половины от 37-миллионного населения республики нуждается в гумпомощи. Усложняется и работа профильных международных организаций: в текущем году были убиты 25 человек, занимавшихся доставкой предметов первой необходимости для населения.

В целом же стоимость решения гуманитарного вопроса в Афганистане оценивается примерно в 1,3 миллиарда долларов ежегодно, и это число будет расти пропорционально развитию кризиса.

Горе побежденным

Одной из самых активных групп беженцев являются те люди, которые на протяжении 2001-2021 гг. оказывали содействие войскам НАТО, в настоящее время активно покидающим страну. По сути, «Талибан» заочно вынес им смертный приговор, который будет исполняться по мере охвата новых территорий радикальным движением.

An Afghan translator who helped Americans was just beheaded at a checkpoint. https://t.co/72dt4eVnUl — ⚜️☘️????Cat Guay????☘️⚜️ (@UneOiseau) July 7, 2021

Ввиду этого США выступили с просьбой к странам Европы и Средней Азии о предоставлении убежища афганцам, которые каким-либо образом помогали международной коалиции.

Виктор Баранец отмечает, что у многих из этих людей, как военных, так и гражданских, «руки в крови» — и талибам это достоверно известно. В настоящий момент о готовности принять до десяти тысяч беженцев заявили только власти Таджикистана.

First 1000 refugees from #Afghanistan arrived to GBAO (Tajikistan) including children and women. But their location is still unknown to the journalists@AsiaPlusTj — Anahita SD (@Anahita_SD) July 7, 2021

При этом текущие масштабы оттока населения невелики, и, по мнению эксперта, количество беженцев находится в пределах 1-1,5 тысячи человек. Они, в свою очередь, имеют шанс встроиться в новую жизнь.

«Сейчас этот поток значительно уменьшился, потому что талибы перехватили границу с Таджикистаном. Среди тех, кто прислуживал американцам, очень много таджиков. Для них это возвращение на историческую родину, где, судя по обычаям и традициям, никому никогда не дадут умереть на улице: родственники помогут, правительство будет как-то реагировать, и эти люди каким-то образом встроятся в новую жизнь. Другим же национальностям придется труднее, и нужно будет создавать какую-то государственную программу ассимиляции этих людей», — сообщил военный обозреватель КП.

Безусловно, это подразумевает серьезную нагрузку на экономику, появление разнообразных социальных вопросов. Но с другой стороны образовываются новые рабочие руки, которые сейчас необходимы Таджикистану.

«Я думаю, что большинство этих людей возьмется за выполнение таджикистанских планов даже за мизерную зарплату, главное — чтобы они не брали в руки оружие», — добавил Баранец.

Примечательно, что в Иране и Пакистане новых беженцев принимать не готовы. Те же, что уже присутствуют на территории этих стран, находятся на «птичьих правах»: они существуют в отдельных зонах и слабо взаимодействуют с местным населением, испытывают большие сложности с получением статуса беженцев (это, в свою очередь, отрезает для них доступ к работе, медицине и вытекающим из этого благам).

Pakistan Refuses to Host Additional Afghan Refugees https://t.co/cZDCgSEMfX — The Voice of America (@VOANews) July 13, 2021

Глава пакистанского МВД Шейх Рашид Ахмад и вовсе заявил, что афганцы будут допущены на территорию республики лишь в крайнем случае — и то им предстоит содержаться в специальных лагерях. До сей же поры Исламабад собирается ограничиться гуманитарной помощью.

«Мы решили не открывать нашу границу для беженцев. Организации, специализирующиеся на оказании помощи, могут работать на той стороне. При ухудшении ситуации [Пакистан] создаст поселения вдоль границы со строгим контролем и мониторингом, запретив въезд беженцев на территорию государства», — сказал он.

В связи с этим вызывает вопросы позиция самих США, которые оставляют своих ставленников и сочувствующих на произвол судьбы, не предлагая им перемещения на собственную территорию.

«Американцы показали свою предательскую суть, сбежав из Афганистана. Если им это не сулит никакой выгоды, особенно экономической, то плевать они хотели на этих людей», — констатировал Баранец.

США имеют рычаги давления на страны Европы, но бессильны в отношении приграничных Ирана, Пакистана, Китая, которые в целом ведут независимую от Вашингтона политику.

К чему все идет

По мнению собеседника ФАН, неоднозначность наблюдаемых в республике событий не позволяет с высокой долей вероятности спрогнозировать результаты противостояния. Так, например, сообщения об очередных успехах талибов чередуются с новостями об упорном сопротивлении афганской армии в провинции Кундуз или о ликвидации лидера разведки «Талибана» спецслужбами. Это говорит о нарастающем сопротивлении, а не о разгроме.

«Количественный состав афганской армии, худо-бедно натасканной американцами, даже с учетом перебежчиков может составлять не менее 120 тысяч человек, которые прекрасно понимают, что им остается либо умереть, либо отстоять власть, и они идут в бой. При этом талибов до недавнего времени было 60-65 тысяч, но за последние месяцы их силы удвоились. Вы понимаете, что такое 120 тысяч на 120 тысяч? Это гражданская война, долгая и нудная», — сообщил Баранец.

29 Taliban were killed, caches of the weapons & ammunition possessed by the militants destroyed yesterday in an airstrike launched by the Afghan Air Forces (#AAF) in the Afghan Tepa area, Jawzjan-Sar-e-Pul highway, the 209 Shaheen Corps of the @MoDAfghanistan said.@NewsSayhoon pic.twitter.com/MDDHIKFTU4 — SAYHOON NEWS (@NewsSayhoon) July 13, 2021

Вечная война и разделение страны на два лагеря — нормальная ситуация для Афганистана, сообщил эксперт. По его мнению, в настоящий момент стороны находятся в балансе, и события ведут к формированию двух достаточно сильных афганских «ядер». Первое из них — правительство и армия, которые уже уничтожили большое количество талибов и понимают, что поражение для них — приговор. Второе же, очевидно, набирающий мощь «Талибан».

«Я не исключаю еще и третью сторону, ведь сейчас начнутся международные игрища. Какой-то стране покажется, что ей выгодно помогать правительству Афганистана, другая сочтет, что в ее интересах поддержать талибов. Вот вам и вечный «кровавый котел». Это такая страна, где война никогда не заканчивается», — заключил военный обозреватель КП.

1 Организация запрещена на территории РФ.