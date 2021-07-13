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Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения самолета ВВС США в Черном море

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:11
Армия
Минобороны РФ опубликовало кадры сопровождения самолета ВВС США в Черном море
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 13 июля. Министерство обороны России обнародовало видеозапись сопровождения американского самолета-разведчика в небе над Черным морем.

На видео можно увидеть самолет разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E Aries ВМС США. Запись велась из кабины российского истребителя Су-30, который был поднят в воздух для сопровождения американского разведчика, который приближался к воздушному пространству РФ.

В результате происшествия нарушения российских границ допущено не было. Су-30 вернулся на базу после того, как иностранный военный самолет сменил курс.

Ранее российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два самолета ВВС США, которые двигались к границам РФ над нейтральными водами. Как сообщает «Царьград», Черноморский флот России провел в Крыму учения с использованием РЛС. Маневры стали реакцией на действия НАТО в регионе.

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