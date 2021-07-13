Онищенко, анализируя статью Путина об Украине, обвинил Зеленского в незнании истории

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал самые важные, с его точки зрения, положения статьи президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Онищенко также отреагировал на «наглый» комментарий на статью президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский, комментируя появление статьи сразу на русском и украинском языках, сразу предупредил, что материал не читал. Тем не менее мнение свое он высказал.

«Приятно, что человек знает украинский язык, — высказался Зеленский о Путине. — Если президент РФ уже начал писать на украинском языке, значит, мы все делаем правильно».

Global Look Press / Kremlin Pool

Комментируя положения статьи президента, Геннадий Онищенко напомнил, что Киевская Русь включала в себя земли, которые Украина сегодня считает своими. По словам парламентария, вся логика истории, о которой пишет российский президент, неизбежно приведет к тому, что Украина вновь станет частью единого российского государства.

«Я сразу обратил внимание, что статья Владимира Владимировича вышла на двух языках. И даже господин Зеленский — рьяный поборник нашего разъединения — пообещал дать разрешение опубликовать статью на Украине на украинском языке. К сожалению, у этого господина плохо со знаниями в области нашей общей истории, о которой он судит поверхностно и даже кощунственно. Его сентенции о «братских народах», о том, что он готов «обсудить некоторые аспекты статьи» лично с президентом России — это просто наглость», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

Парламентарий рассказал, что много лет прожил в Донбассе, и в то время на Украине никто не делил людей на украинцев и русских. Говоря о статье президента, Онищенко подчеркнул, что ему, как человеку, интересующемуся историей России, эта тема очень близка.

«Хотя я давно и плотно интересуюсь этой темой, многое в статье было для меня настоящим открытием, — признался собеседник ФАН.

Global Look Press / wikipedia.org / Komsomolskaya Pravda / Zamir Usmanov / User 699 /CC BY-SA 4.0

Парламентарий подчеркнул, что Киев долго оставался столицей Руси, в том числе столицей духовной, религиозной — и это непреложный исторический факт.

«Киев, Великий Новгород, а затем Москва — это один язык, одна нация, одна вера, одна культура, — говорит Геннадий Онищенко. — Владимир Владимирович в своей программной статье использовал уникальные исторические документы, и для меня тут появились новые акценты. Прочитаю этот материал еще раз, очень внимательно, чтобы все разложилось по полочкам. Но главный посыл статьи — неотъемлемость Киева как части Великой Руси, России. Крестившись, Киевская Русь сохранила истинное православие, от которого нынешняя Украина под влиянием Запада пытается отречься, поощряя крайне опасный церковный раскол. Это тем более непростительно, поскольку именно наши общие предки сохранили славянскую православную идентичность на огромных пространствах. Благодаря этому Русь прирастала и прирастала новыми землями».

По словам Онищенко, исторический труд, коим является статья Путина, поднимает важные вопросы и еще раз подтверждает тезис об общности русских и украинцев.

«А еще для меня в статье Владимира Владимировича также очень важна его личная интонация», — добавил Онищенко.

Ранее в комментарии ФАН Геннадий Онищенко заявил, что Киев рано или поздно все равно будет частью единого славянского государства.

Федеральное агентство новостей /

О планах изложить в статье свои взгляды на российско-украинские отношения Владимир Путин рассказал во время прямой линии. Отвечая на соответствующий вопрос, президент подчеркнул, что русские и украинцы — один народ, единое целое. Эту же мысль Путин повторил в статье.

«Эти слова — не дань конъюнктуре, текущим политическим обстоятельствам. Говорил об этом не раз — это мое убеждение», — пишет президент, доказывая эту мысль на исторических примерах.

«Россия открыта для диалога с Украиной и готова обсуждать самые сложные вопросы, — говорится в статье Владимира Путина. — Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является орудием в чьих-то руках для борьбы с нами. <…> Убежден, что подлинная суверенность Украины возможна именно в партнерстве с Россией. Ведь мы — один народ».

О том, как на Украине оценили статью президента России, читайте на сайте ФАН.