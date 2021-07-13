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Озвучена дата дебюта обновленного семейства Ceed от корейской Kia

  /   Обновлено: 13 июля 2021 18:06
Экономика
Озвучена дата дебюта обновленного семейства Ceed от корейской Kia
kia.com  /  Kia UK

Москва, 13 июля. Компания Kia 14 июля презентует рестайлинговое семейство автомобилей Ceed.

Распространенное компанией изображение говорит о том, что обновленное семейство Ceed обзаведется новым бампером. Также из нововведений можно отметить узкие фары, другую решетку радиатора и видоизмененный воздухозаборник. В салоне автомобиля появится новый информационно-развлекательный комплекс с дисплеем на 10,25 дюйма и цифровая приборная панель.

В начале июля корейский автопроизводитель сообщил о начале трансформации бренда для российского рынка и стран СНГ. Первым изменением стало новое название компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»), а также новый девиз — «Движение, которое вдохновляет» (Movement that inspires).

Обновленный кроссовер Sportage Ace от Kia, получивший новый салон и собственную сборочную площадку, стал доступен к продаже на китайском рынке.

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kia Ceed обновление семейства
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