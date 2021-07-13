Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 18:47
18:44
Общество
Можно ли утолить жажду алкоголем и спастись от жары в Финском заливе, объяснила врач
18:44
Армия
В США назвали российский ядерный поезд «Баргузин» худшим кошмаром американцев
18:43
Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет по избирательному законодательству
18:40
Технологии
Российские ученые создали стекла, защищающие от радиации
18:39
Общество
Лидер «Ночных волков» Хирург сообщил ФАН о переносе байк-шоу из Севастополя в Донецк
18:38
Наука
Геном людей палеолита обнаружили в пещере Грузии
18:38
Экономика
Пандемия пробудила интерес россиян к шоколадным конфетам
18:38
Весь мир
США сняли ограничения на экспорт пропана в Венесуэлу
18:34
Общество
Сахалинцы атаковали пляж из-за жары
18:32
Наука
Ученые из США создали систему предсказания продолжительности жизни по анализу крови
Все новости

Человек иссяк: таролог Саона объяснила тяжелое состояние певицы МакSим
Шоу-бизнес
Человек иссяк: таролог Саона объяснила тяжелое состояние певицы МакSим
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 13 июля. Таролог Саона разложила карты о состоянии певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова). Предсказательница заявила, что они не раскрывают ничего хорошего о будущем звезды.

Популярная певица уже больше трех недель находится в больнице в тяжелом состоянии. Поклонники и родные Максимовой переживают, как бы ей не стало хуже. По мнению известного таролога, в ближайшем будущем не стоит ждать улучшений. Она заверила, что причиной такого состояния стала энергетическая опустошенность, справиться с которой могут помочь только поклонники.

«По картам могу сказать, что ничего хорошего не выпадает. Выпадает то, что человек находится в тяжелом состоянии, человек иссяк, нуждается в большой энергетической силе от своих близких, поклонников — тех людей, которые на расстоянии даже дают большую силу», — объяснила Саона в интервью Пятому каналу.

Экстрасенс не отрицает, что медики делают все для улучшения состояния популярной артистки. Однако в этом случае стоит надеяться исключительно на бога, заверила таролог.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что артистка довольно в тяжелом состоянии. Он отметил, что из-за огромного внимания прессы к звезде сложно отличить, где правда, а где домыслы журналистов. Концертный директор певицы Маргарита Соколова недавно утверждала, что есть «позитивные подвижки», передает «Вечерняя Москва».

Вернуться назад

макsим таролог саона
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru