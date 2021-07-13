Человек иссяк: таролог Саона объяснила тяжелое состояние певицы МакSим

Москва, 13 июля. Таролог Саона разложила карты о состоянии певицы МакSим (настоящее имя Марина Максимова). Предсказательница заявила, что они не раскрывают ничего хорошего о будущем звезды.

Популярная певица уже больше трех недель находится в больнице в тяжелом состоянии. Поклонники и родные Максимовой переживают, как бы ей не стало хуже. По мнению известного таролога, в ближайшем будущем не стоит ждать улучшений. Она заверила, что причиной такого состояния стала энергетическая опустошенность, справиться с которой могут помочь только поклонники.

«По картам могу сказать, что ничего хорошего не выпадает. Выпадает то, что человек находится в тяжелом состоянии, человек иссяк, нуждается в большой энергетической силе от своих близких, поклонников — тех людей, которые на расстоянии даже дают большую силу», — объяснила Саона в интервью Пятому каналу.

Экстрасенс не отрицает, что медики делают все для улучшения состояния популярной артистки. Однако в этом случае стоит надеяться исключительно на бога, заверила таролог.

Известный музыкальный критик Сергей Соседов считает, что артистка довольно в тяжелом состоянии. Он отметил, что из-за огромного внимания прессы к звезде сложно отличить, где правда, а где домыслы журналистов. Концертный директор певицы Маргарита Соколова недавно утверждала, что есть «позитивные подвижки», передает «Вечерняя Москва».