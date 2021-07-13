Верховная рада планирует рассмотреть заявление об отставке главы МВД Украины 15 июля

Киев, 13 июля. Верховная рада Украины намерена рассмотреть прошение министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке в четверг. Об этом сообщили журналисты.

Депутат партии «Слуга народа» Елизавета Ясько подтвердила, что голосование может пройти уже 14 июля. Арсен Аваков ранее подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины. Верховная рада планирует рассмотреть прошение 15 июля.

Аваков покинул пост министра внутренних дел. Глава внутриполитического ведомства получил должность после государственного переворота 2014 года на Украине.