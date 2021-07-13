Экс-депутат Рады объяснил, у кого может вызвать бешенство статья Путина об Украине

Санкт-Петербург, 13 июля. Статья президента РФ Владимира Путина об Украине вызовет бешенство у всех стран, которые заняли позицию «анти-Россия». Об этом высказался экс-депутат Рады Алексей Журавко.

Политик прокомментировал статью российского лидера, победу Майи Санду на выборах президента Молдавии и русофобскую политику европейских стран. По словам Журавко, закончится все печально и плохо. Речь идет о главе Молдавии. Злые силы собирают антироссийские структуры, но они забыли про остатки Великой Отечественной войны, отметил экс-депутат. Противники России откроют ящик Пандоры.

Алексей Журавко высказался также о статье российского лидера, где Путин написал о единстве русских и украинцев. Бывший парламентарий уверен, что текст вызовет бешенство у неадекватных людей, постсоветских стран и всех, кто занял позицию «анти-Россия».

«Там, где бывают европейцы, американцы, — там войны. Живой пример — Афганистан: попользовались и выбросили, так будет с Украиной. Пожар войны с Россией будет тяжело потушить, Путин все сказал в открытой статье, если внимательно читать», — констатировал Журавко в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Global Look Press / Kremlin Pool

Экс-депутат ранее развеял мечты Украины о «возвращении» Крыма. Политик отметил, что это очень плохо закончится для Киева, который лишь отдаляет от себя полуостров.