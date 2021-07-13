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«Зенит» отказался обсуждать предложения по реформам клубного футбола в России
Спорт
«Зенит» отказался обсуждать предложения по реформам клубного футбола в России
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 13 июля. Руководство петербургского «Зенита» отказалось обсуждать возможную реформацию клубного футбола в России, заявили в пресс-службе чемпиона страны.

Отечественному футболу нужны кардинальные перемены, однако стоит проводить такие реформы только качественно, а не на горячую голову, считают в стане «сине-бело-голубых». Новый документ, который будет в ближайшее время предложен руководителям Российской премьер-лиги, включает в себя новые правила. Клубы РПЛ проведут 24 тура, после чего будут разделены на четыре корзины по четыре команды в каждой, передает «Спорт-Экспресс».

Клубы, занявшие места с первого по шестое, будут играть между с собой, а команды, которые расположатся с седьмой по 16 строчку, будут бороться за сохранение «прописки» в элитном дивизионе.

Ранее форвард «Зенита» Сардар Азмун исключил возможность перехода в другой российский клуб. Игроком на протяжении последних двух сезонов активно интересуются топ-клубы из больших европейских лиг, однако на данный момент он готовится к предстоящему матчу за Суперкубок России против московского «Локомотива», который пройдет в Калининграде 17 июля.

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футбол Зенит реформы рпл
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