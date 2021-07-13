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В Твери кинологи помогли двум потерявшимся немецким овчаркам вернуться к хозяевам
Общество
В Твери кинологи помогли двум потерявшимся немецким овчаркам вернуться к хозяевам
pixabay.com  /  AnjaGh

Тверь, 13 июля. Неравнодушные кинологи помогли семье из Твери найти их пропавших овчарок. Специалисты приютили животных и вернули их хозяевам.

Две немецкие овчарки по кличке Мухтар и Рекс сбежали из придомовой территории в июле. Хозяева тщательно искали своих питомцев, однако поиски не принесли никаких результатов. Потерявшим надежду членам семьи Луньковых позвонили знакомые и рассказали, что их животные находятся в Центре кинологической службы.

Собак специалистам передал житель Твери, который изначально подумал, что собаки состоят на службе. Питомцев тщательно накормили и поместили в закрытый барьер. Позже информацию о них в соцсетях разместила младший инспектор-кинолог, прапорщик полиции Ольга Ширяева.

Правоохранители попросили хозяев животных подтвердить, что они принадлежат именно им. После семья Луньковых отправила руководству УМВД РФ по Тверской области письмо с благодарностью за спасение четвероногих друзей.

Полицейские из Оренбургской области нашли потерявшуюся пожилую женщину, а заодно вызволили из беды теленка. Как сообщалось ранее, пенсионерку искали 20 правоохранителей.

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