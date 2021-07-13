Володин выступил за поддержку ветеранов в рамках посещения музея «Боевого братства»

Москва, 13 июля. Председатель Госдумы посетил музей Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». В ходе мероприятия он выступил за обеспечение поддержки ветеранов.

Парламентарий изучил представленные экспонаты вместе с председателем организации Борисом Громовым и его первым заместителем, депутатом Государственной думы Дмитрием Саблиным. Об этом сообщается на сайте ГД.

Громов и Володин рассмотрели вопрос законодательного утверждения поддержки ветеранов. Также они обсудили решение проблем семей военнослужащих.

«Мы считаем, что нужно эту работу продолжать и учесть опыт в рамках законодательного обеспечения вопросов социальной поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий», — подчеркнул парламентарий.

Ранее председатель Госдумы изучил экспозицию в Музее Победы во Ржеве. Ее приурочили к юбилею Маршала Советского Союза Виктора Куликова.