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СК показал видео допроса иркутянина, угрожавшего сбросить ребенка с 13-го этажа

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:55
Происшествия
СК показал видео допроса иркутянина, угрожавшего сбросить ребенка с 13-го этажа
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Иркутск, 13 июля. Следственный комитет обнародовал кадры, на которых мужчину допрашивают по делу о приготовлении к убийству малолетнего.

В беседе с правоохранителями мужчина пояснил, что решился на такой поступок, чтобы привлечь внимание жены. На опубликованных кадрах также видно, как полицейские сажают в машину мальчика, которого едва не сбросили с балкона. При этом на видео есть мать ребенка.

Инцидент произошел в жилом доме на Советской улице. Мужчина вылез на карниз балкона и угрожал сбросить сына. Гражданин стоял на карнизе более часа. Он отпускал ребенка на балкон, но позже подтаскивал его к окну. На месте находились сотрудники МВД, спасатели и психологи. Стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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