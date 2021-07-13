Центробанк назвал сумму внешнего долга России

Москва, 13 июля. Объем внешнего долга Российской Федерации увеличился на 0,9% в период с января по июль текущего года.

Общий размер задолженности к 1 июлю составил 471,4 миллиарда долларов, и это на 4 миллиарда больше, чем на момент начала года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центрального банка России.

Регулятор подсчитал, что основной причиной роста внешнего долга стала банковская система. Отечественные финансовые организации продолжают привлекать иностранное финансирование, однако органы государственного управления значительно сократили собственные показатели по данному параметру.

Глобальный интерес к инструментам, эмитированным развивающимися странами, снижается. Как следствие, в одну из июньских недель приток в фонды, которые инвестируют в российские активы и облигации, оказался нулевым.