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Друг Меньшова закончит его последний фильм
Общество
Друг Меньшова закончит его последний фильм
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 13 июля. Друг и сосед покойного режиссера Владимира Меньшова Алексей Лобарев рассказал о последнем неснятом фильме кинодеятеля. Впервые стал известен сюжет ленты.

Председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний жил рядом с великим кинематографистом и периодически подвозил его на работу во ВГИК. Во время одной такой поездки Лобарев поделился своей идеей фильма. Режиссер картины «Москва слезам не верит» помог приятелю, и они вместе начали думать над сюжетом.

«Я решил с ним поделиться и говорю: «Мы хотим с Виктором Мережко фильм о полиции снимать». Он говорит: «О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком»», — пересказал тот диалог собеседник издания NEWS.ru.

После разговора был переделан синопсис фильма. По словам Лобарева, сценарий уже почти готов, осталось дописать лишь две страницы текста. Будущий фильм планируют посвятить памяти великого режиссера. В титрах Меньшов будет указан как соавтор, сообщает «Вечерняя Москва». Таким образом лента станет последней в его фильмографии.

Владимир Меньшов умер 5 июля в возрасте 81 года от последствий, вызванных коронавирусом нового типа. Церемония прощания с оскароносным режиссером проходила в центральном Доме кино. Трансляцию события вел ФАН.

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