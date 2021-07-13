Президент мадридского «Реала» Перес назвал Рауля и Касильяса «аферистами»

Мадрид, 13 июля. Флорентино Перес, занимающий пост президента «Реала», оскорбил двух легендарных игроков испанского клуба.

Журналисты издания El Confidential опубликовали аудиозапись телефонного разговора 2006 года, в котором Флорентино Перес некорректно высказался о форварде Рауле Гонсалесе и вратаре Икере Касильясе. Президент «Реала» назвал футболистов «величайшими аферистами в истории».

«Игроки очень эгоистичны, на них совершенно нельзя рассчитывать, а тот, кто это делает, ошибается, они вас подведут, это глупо. У меня ужасное мнение об игроках», — подчеркнул Перес.

Президент «королевского» клуба уже успел отреагировать на появление в Сети аудиозаписи. Перес подчеркнул, что фразы были вырваны из контекста, а их публикация связана с участием «Реала» в проекте Суперлиги Европы.

Ранее Криштиану Роналду не попал в символическую сборную Евро-2020, представленную УЕФА. В команду турнира включили пятерых итальянских футболистов.