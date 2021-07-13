Темнокожая русалочка Холли Бэйли сообщила о завершении съемок фильма Disney

Лос-Анджелес, 13 июля. Начинающая американская актриса Холли Бэйли, сыгравшая главную роль в экранизации мультфильма «Русалочка», сообщила о завершении съемок, опубликовав новую фотографию.

Звезда сказочного фильма Disney рассказала, что с нетерпением ждет премьеры в кинотеатрах, ей важно узнать мнение зрителей о работе съемочной команды. К публикации она прикрепила фотографию, на которой позирует в воде во время заката. Темная кожа русалочки Бэйли сливается с золотыми лучами солнца. Из-за света сложно разглядеть, в каком костюме позирует артистка.

«Я не могу дождаться момента, когда все смогут посмотреть этот фильм, потому что он сделан с большой любовью и через кровавый пот и слезы», — сообщила звезда.

Съемочный процесс проходил на побережье в Италии. Режиссером выступил Роб Маршалл, известный по постановке фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Вместе с Бэйли главные роли исполнили Хавьер Бардем (царь Тритон), Мелиса Маккарти (Урсула), сообщает Teleprogramma.pro. Роль принца Эрика досталась юному актеру Джону Хауэр-Кингу.

Почти месяц назад в Сети появились первые кадры со съемок предстоящего фильма. Пользователи Сети в очередной раз были разгневаны увиденным. Многие ожидают, что премьера фильма, которая запланирована на следующий год, будет сопровождаться скандалами.