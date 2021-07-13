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Нарколог рассказал о наиболее опасных видах алкоголя
Общество
Нарколог рассказал о наиболее опасных видах алкоголя
pixabay.com

Москва, 13 июля. Безвредного алкоголя не существует и это медицинский факт. Таким мнением поделился врач-психиатр и нарколог Сергей Полятыкин.

В тех случаях, когда человек не может полностью отказаться от спиртных напитков, важно придерживаться определенных правил. Алкоголь следует употреблять реже и в меньших дозах, при этом важно плотно поесть, отметил врач. Если говорить о развитии алкоголизма, то по данным ВОЗ, к этому может привести употребление 100 мл крепкого алкоголя 4 раза в месяц, 250 мл или 200 мл — два раза в месяц и 300 мл — один раз в месяц, рассказал эксперт в беседе с «Радио 1». В таком случае появляется риск развития зависимости.

По словам Полятыкина, к самым опасным видам алкоголя относятся коктейли и пиво. Они более вредны с социальной точки зрения, так как способны приобщить подростков к употреблению алкоголя.

Влияние алкоголя на процесс похудения ранее оценил фитнес-инструктор. По его словам, спиртные напитки могут быть калорийными и пробуждать аппетит.

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алкоголь здоровье нарколог
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