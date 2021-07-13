Крупнейший на территории региона пункт вакцинации открылся в Туле

Тула, 13 июля. Самый крупный в регионе центр вакцинации начал работу в Туле. После нескольких дней в тестовом режиме его двери теперь открыты для всех желающих привиться от коронавируса.

Центр вакцинации расположился в фойе городского концертного зала. Сюда удобно добраться любым видом транспорта. Прием ведется с 10 до 19 часов без предварительной записи.

«Пункт вакцинации в концертном зале полностью укомплектован врачами и медсестрами, в том числе помощь оказывают прибывшие военные медики. Для маломобильных жителей оборудована зона вакцинации на первом этаже», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Прием в центре вакцинации ведут сразу 15 медицинских бригад. Появление такого пункта позволит разгрузить ряд медучреждений региона. С первого дня работы именно сюда стали обращаться многие туляки.

Ранее ФАН рассказывал, что благодаря военврачам из Министерства обороны РФ, в Тульской области удалось сохранить объемы плановой помощи пациентам. Бригада военных медиков работает в регионе по решению Сергея Шойгу.