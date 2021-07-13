Глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост

Киев, 13 июля. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков покинул свой пост, написав заявление. Информацию об отставке сообщили украинские журналисты.

Силовик встал на должность после вооруженного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке», — сообщает украинское издание «Гордон» со ссылкой на свои источники в правительстве.

Впервые о возможной отставке Авакова заявил народный депутат Евгений Шевченко. По его словам, глава МВД может принять решение об уходе после встречи в Офисе президента Украины.