Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 18:46
18:44
Общество
Можно ли утолить жажду алкоголем и спастись от жары в Финском заливе, объяснила врач
18:44
Армия
В США назвали российский ядерный поезд «Баргузин» худшим кошмаром американцев
18:43
Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет по избирательному законодательству
18:40
Технологии
Российские ученые создали стекла, защищающие от радиации
18:39
Общество
Лидер «Ночных волков» Хирург сообщил ФАН о переносе байк-шоу из Севастополя в Донецк
18:38
Наука
Геном людей палеолита обнаружили в пещере Грузии
18:38
Экономика
Пандемия пробудила интерес россиян к шоколадным конфетам
18:38
Весь мир
США сняли ограничения на экспорт пропана в Венесуэлу
18:34
Общество
Сахалинцы атаковали пляж из-за жары
18:32
Наука
Ученые из США создали систему предсказания продолжительности жизни по анализу крови
Все новости

Глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост

  /   Обновлено: 13 июля 2021 17:48
1
8668
Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков покинул свой пост
mvs.gov.ua  /  Пресс-служба МВД Украины

Киев, 13 июля. Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков покинул свой пост, написав заявление. Информацию об отставке сообщили украинские журналисты.

Силовик встал на должность после вооруженного государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

«Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке», — сообщает украинское издание «Гордон» со ссылкой на свои источники в правительстве.

Впервые о возможной отставке Авакова заявил народный депутат Евгений Шевченко. По его словам, глава МВД может принять решение об уходе после встречи в Офисе президента Украины.

Вернуться назад

аваков увольнение мвд украины
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru