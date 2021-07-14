В Индии растет смертность от ударов молний

Более 70 человек погибли в Индии на прошлой неделе от ударов молний; министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар провел переговоры с главой МИД России; проблема Афганистана обсуждается на встрече министров иностранных дел стан ШОС в Душанбе; Нью-Дели выразил признательность Грузии за помощь индийским студентам в Тбилиси во время пандемии COVID-19. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Министр иностранных дел Индии в Средней Азии

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отправился с визитом в Таджикистан и Узбекистан для участия в нескольких встречах. Поездка проходит на фоне растущей в регионе обеспокоенности из-за стремительного продвижения боевиков «Талибана»1 (запрещен в РФ) и захвата ими значительной части территории Афганистана.

Первая встреча — совещание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — была организована 13 июля в Душанбе. Хотя основным пунктом повестки диалога является подготовка к переговорам глав государств ШОС в Душанбе 16-17 сентября, значительное внимание уделено ситуации в Афганистане.

Талибы захватили два сухопутных маршрута в Таджикистан через Амударью и еще один в Иран через Герат. Очевидно, что боевики попытаются захватить дорогу из Мазари-Шарифа в Термез в Узбекистане, после чего со всех направлений начнут наступление на Кабул.

Jaishankar to visit Tajikistan on 13-14 July for SCO Council of Foreign Ministers meethttps://t.co/Y0LGRjbKi5 — ThePrintIndia (@ThePrintIndia) July 12, 2021

Афганистан имеет статус наблюдателя при ШОС, в которую входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызская Республика, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Затем Джайшанкар отправится в Узбекистан для участия в конференции по региональной торговле, транспорту и связям в Ташкенте 15-16 июля. Ожидается, что он встретится с несколькими ключевыми собеседниками на полях конференции «Центральная и Южная Азия: региональные связи. Проблемы и возможности».

Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши будет присутствовать на всех мероприятиях, но двусторонняя встреча между ним и Джайшанкаром не запланирована.

Климатический кризис и смертность от удара молний

На прошедшей неделе в индийских штатах Раджастан, Уттар-Прадеш и Мадхья-Прадеш в результате ударов молнии погибли по меньшей мере 74 человека.

С 2004 года удары молнии ежегодно убивают в Индии по меньшей мере 2 000 человек, сообщило метеорологическое управление страны. В 2019 году в результате таких ударов погибло 2 876 человек. При этом в период с 1968 по 2004 годы это число не превышало в среднем 1 500.

Согласно статье индийского Министерства наук о земле под названием «Оценка долгосрочных изменений смертности в результате экстремальных погодных явлений в Индии: исследование данных за 50 лет, 1970-2019», за двадцатилетний период смертность от тропических циклонов снизилась на 94%, в то время как от волн тепла и молний увеличилась на 62,2% и 52,8% соответственно.

Climate crisis reason behind increase in lightning strikes - Hindustan Times https://t.co/FNVKWgo4I1 — Doctr (@doctr_pro) July 13, 2021

Руководство проекта «Динамика гроз» на базе Индийского института тропической метеорологии отмечает, что всплеск ударов молний связан с климатическим кризисом:

«В последние годы значительно повысились как температура земли, так и уровень влажности. Урбанизация, приводящая к потере древесного покрова, также способствует повышению температуры поверхности. Мы считаем, что эти два фактора в основном способствовали росту числа молний».

Смертность от молний в ближайшие годы будет только увеличиваться, поскольку климатические прогнозы показывают, что температура и влажность продолжат расти.

Китай не включил Индию в инициативу по борьбе с нищетой в Южной Азии

В Китае создан Центр по борьбе с нищетой и развитию сотрудничества между КНР и странами Южной Азии. К участию в проекте были приглашены послы Афганистана, Пакистана, Непала, Шри-Ланки и Бангладеш, в то время как Индия в состав участников не попала.

«Центр нацелен на объединение сил, интеграцию ресурсов и обмен знаниями для поддержки и оказания помощи экономическому развитию стран Южной Азии и улучшению условий жизни», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

В то же время Пекин не дал никаких разъяснений о том, как будет функционировать центр, каков будет его бюджет, как именно он будет работать со странами Южной Азии и в каких областях.

China excludes India from South Asian poverty alleviation initiative https://t.co/0XQk8tMD8w — PERUMAL PILLAI ???????? (@56perumal) July 13, 2021

«Мы говорим о развитии в Южной Азии без участия одной из крупнейших стран региона — Индии. Китай также исключил Бутан и Мальдивские Острова. Без Индии мы не можем говорить о развитии Южной Азии. Южная Азия является индоцентричной, и нельзя упускать из виду центральную роль этой страны. Все регионы сталкиваются с проблемой бедности. Китай ищет пути для работы в Южной Азии, пытаясь активизировать свое участие, присутствие и влияние в регионе. Я не знаю, насколько прагматичными будут рамки инициативы без Индии», — сказал Динеш Бхаттараи, бывший советник по международным вопросам двух премьер-министров Индии.

Китайская инициатива появилась в тот момент, когда значение Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) падает. Основанная в 1985 году, СААРК в основном буксовала из-за соперничества между Индией и Пакистаном. После того как в 2014 году Непал организовал 18 саммит СААРК, 19-й, который планировалось провести в 2016-м в Пакистане, все еще находится в подвешенном состоянии.

Big blow to Pakistan as SAARC Summit in Islamabad cancelled after India, 3 other countries boycotthttps://t.co/VXyDbKap8D — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) September 28, 2016

Блок, возглавляемый Китаем, может быть частью плана Пекина по созданию так называемого Северного Гималайского союза, направленного на противодействие Индо-Тихоокеанской «четверке» (Quad), которую возглавляет Вашингтон. Наряду с США, Японией и Австралией Индия является активным участником этого проекта.

«Экономически Китай — это движущая сила, поэтому сейчас он диверсифицирует свои интересы и распределяет дивиденды по всему миру. Посмотрите на уровень взаимодействия Пекина с несколькими азиатскими странами, а теперь и в Южной Азии», — говорит Сундар Натх Бхаттараи из Китайского исследовательского центра в Непале.

Ситуация в Афганистане обсуждалась на встрече в Москве

Министр иностранных дел Индии побывал с трехдневным визитом в России. На переговорах Субраманьяма Джайшанкара и Сергея Лаврова обсуждались ситуация в Афганистане, предстоящие российско-индийские встречи и двустороннее сотрудничество в области безопасности и обороны.

We reaffirmed that strong & diversified ties b/w our countries rely on a solid foundation of mutual trust & enjoy strong immunity against the international political environment: Russian Foreign Minister Sergey Lavrov during joint PC with EAM S Jaishankar, in Moscow on 9th July pic.twitter.com/jx0LRWRufe — tv9gujarati (@tv9gujarati) July 10, 2021

Сергей Лавров неоднократно открыто критиковал концепцию Индо-Тихоокеанского региона, которая в настоящее время составляет важную часть внешней политики Индии в рамках Quad. В декабре прошлого года министр заявил, что западные державы приняли «агрессивную и коварную» политику вовлечения Индии «в антикитайские игры путем продвижения индо-тихоокеанских стратегий». Со своей стороны Индия отклоняет эти опасения, утверждая, что Индо-Тихоокеанский регион является инклюзивной концепцией, к которой может присоединиться даже Россия.

В МИД РФ отметили, что взаимодействие с Нью-Дели «успешно развивается по всем направлениям в русле особого и привилегированного стратегического партнерства, включая политический диалог, безопасность, торгово-экономические, военно-технические, научные, культурные и гуманитарные связи».

На конец года запланирован саммит «Индия — Россия», в то время как в августе в Дели состоится заседание двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному взаимодействию. А в ноябре в Москве пройдет заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Индия передала Грузии останки святой царицы Кетеван

Джайшанкар из Москвы отправился в Тбилиси, где провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили по ряду вопросов, касающихся торговли и связи, и подчеркнул необходимость расширения экономического сотрудничества.

Warmly welcomed in Tbilisi by FM @DZalkaliani. Blessed to hand over the holy relics of St. Queen Ketevan to the people of Georgia. An emotional moment... pic.twitter.com/1eGaQpnjVE — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 9, 2021

«Мы всесторонне обсудили наше сотрудничество. В Грузию вложены значительные индийские инвестиции. Здесь обучается 8 000 индийских студентов. Сюда приезжает более 50 000 туристов», — сказал Джайшанкар в ходе совместного заявления для прессы.

Индийский министр поблагодарил премьера Грузии за заботу о потребностях студенческого сообщества во время пандемии COVID-19.

«Я особенно хочу поблагодарить вас, премьер-министр, за всю заботу, которую вы проявили к индийскому студенческому сообществу. Мы знаем, что вы сделали все возможное, чтобы присмотреть за нашими студентами, во многих случаях помочь им уехать домой, а затем вернуться в Грузию для учебы», — добавил он.

Также во время визита в Тбилиси была установлена статуя Махатмы Ганди. Помимо этого, Джайшанкар передал правительству Грузии часть находившихся в Гоа мощей святой грузинской царицы Кетеван.

Возвращение реликвии было расценено правящей партией «Грузинская мечта» как «беспрецедентный» жест, который грузины «будут помнить и ценить».

Jaishankar hands over relics of Georgia's Queen Ketevan, describes it emotional moment



Read @ANI Story | https://t.co/1WsmrZgNWf pic.twitter.com/lDM07Om3Cr — ANI Digital (@ani_digital) July 9, 2021

Царица Кетеван пользуется глубоким уважением среди грузин как христианская мученица. Она правила Кахетией — царством в восточной Грузии XVII века. В 1613 году иранский шах Аббас I завоевал Кахетию и взял царицу Кетеван в плен. В течение 10 лет она находилась в тюрьме в Ширазе, городе на юге центральной части Ирана. Ее неоднократно пытались обратить в ислам, но она отказалась сменить веру. В конце концов Кетеван задушили.

Два монаха-августинца, отправившиеся в Шираз в 1623 году, смогли завладеть ее останками и хранили их у себя до 1627 года. Часть этих мощей была доставлена в монастырь Святого Августина в Гоа. В 2016 году археологи подтвердили, что обнаружили останки королевы в одном из местных монастырей.

A tragic twist of history brought the remains of Queen Ketevan to Goa, where they lay forgotten for four centuries till a book kicked up a storm. Were the relics of this martyred royal ever found?https://t.co/9xfXMPsuEC — LiveHistoryIndia (@LiveHIndia) July 11, 2021

Наконец, во время последнего визита министра иностранных дел Индии в Тбилиси в связи с «настойчивой просьбой» Грузии о передаче реликвий Нью-Дели вернул мощи царицы на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.