Жительница Москвы избежала изнасилования благодаря смелости и смекалке

Москва, 13 июля. Гражданина Узбекистана поймали на «живца» во время попытки изнасилования жительницы столицы. Как стало известно ФАН, жертва после знакомства с извращенцем назначила ему встречу, которая происходила под контролем следователей СКР по Москве и оперативников.

Жительница Москвы 11 июля решила провести выходной день на природе и отправилась в зону отдыха «Серебряный бор». Там она расположилась на скамейке возле Бездонного озера. В какой-то момент к ней подошел 32-летний мужчина и предложил познакомиться. В ответ жительница столицы сообщила своему новоявленному поклоннику, что у нее есть муж, которому она не собирается изменять, и попыталась уйти. Однако выходец из Средней Азии не собирался упускать свою жертву — он проследовал за ней и в темном углу набросился сзади, пытаясь снять с нее одежду. Женщина не растерялась. Она оттолкнула злоумышленника и стала с ним вести предметный разговор.

«Жертва сказала, что мужчина ей очень нравится, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но в данный момент она не может с ним вступить в связь по определенным причинам. Жительница столицы оставила ему свой номер телефона и договорилась о встрече на следующий день».

Насильник поверил своей жертве и ослабил хватку. Женщина беспрепятственно ушла домой, а по дороге позвонила стражам порядка и сообщила о случившемся. Следователи СК решили задержать подозреваемого в совершении преступления во время назначенного свидания.

«В тот момент, когда мигрант пришел на встречу со своей жертвой, за ним было установлено наружное наблюдение. Как только он приблизился к потерпевшей, на его руках защелкнулись наручники», — дополнил источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 «Покушение на изнасилование». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали ФАН в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Свой поступок он объяснил тем, что у него долго не было женщины и он не мог сдержать чувств.

Если вина злодея будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.