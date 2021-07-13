Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 июля 18:46
18:44
Общество
Можно ли утолить жажду алкоголем и спастись от жары в Финском заливе, объяснила врач
18:44
Армия
В США назвали российский ядерный поезд «Баргузин» худшим кошмаром американцев
18:43
Весь мир
Ливийский парламент сформировал комитет по избирательному законодательству
18:40
Технологии
Российские ученые создали стекла, защищающие от радиации
18:39
Общество
Лидер «Ночных волков» Хирург сообщил ФАН о переносе байк-шоу из Севастополя в Донецк
18:38
Наука
Геном людей палеолита обнаружили в пещере Грузии
18:38
Экономика
Пандемия пробудила интерес россиян к шоколадным конфетам
18:38
Весь мир
США сняли ограничения на экспорт пропана в Венесуэлу
18:34
Общество
Сахалинцы атаковали пляж из-за жары
18:32
Наука
Ученые из США создали систему предсказания продолжительности жизни по анализу крови
Все новости

Жительница Москвы избежала изнасилования благодаря смелости и смекалке
Происшествия
Жительница Москвы избежала изнасилования благодаря смелости и смекалке
pixabay.com  /  geralt

Москва, 13 июля. Гражданина Узбекистана поймали на «живца» во время попытки изнасилования жительницы столицы. Как стало известно ФАН, жертва после знакомства с извращенцем назначила ему встречу, которая происходила под контролем следователей СКР по Москве и оперативников.

Жительница Москвы 11 июля решила провести выходной день на природе и отправилась в зону отдыха «Серебряный бор». Там она расположилась на скамейке возле Бездонного озера. В какой-то момент к ней подошел 32-летний мужчина и предложил познакомиться. В ответ жительница столицы сообщила своему новоявленному поклоннику, что у нее есть муж, которому она не собирается изменять, и попыталась уйти. Однако выходец из Средней Азии не собирался упускать свою жертву — он проследовал за ней и в темном углу набросился сзади, пытаясь снять с нее одежду. Женщина не растерялась. Она оттолкнула злоумышленника и стала с ним вести предметный разговор.

«Жертва сказала, что мужчина ей очень нравится, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Но в данный момент она не может с ним вступить в связь по определенным причинам. Жительница столицы оставила ему свой номер телефона и договорилась о встрече на следующий день».

Насильник поверил своей жертве и ослабил хватку. Женщина беспрепятственно ушла домой, а по дороге позвонила стражам порядка и сообщила о случившемся. Следователи СК решили задержать подозреваемого в совершении преступления во время назначенного свидания.

«В тот момент, когда мигрант пришел на встречу со своей жертвой, за ним было установлено наружное наблюдение. Как только он приблизился к потерпевшей, на его руках защелкнулись наручники», — дополнил источник.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 «Покушение на изнасилование». В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Назначены необходимые судебные экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — рассказали ФАН в пресс-службе ГСУ СК России по городу Москве.

Злоумышленник полностью признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. Свой поступок он объяснил тем, что у него долго не было женщины и он не мог сдержать чувств.

Если вина злодея будет доказана в суде, то ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Вернуться назад

москва мигрант серебряный бор попытка изнасилования
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru